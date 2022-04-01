Белгород, , 15:35 — REGNUM Неизвестные рассылают по социальным сетям от имени Белгородской областной думы постановление о «введении в регионе чрезвычайного положения», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе заксобрания.

Фейк

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

В новой фальшивке, подписанной якобы спикером Ольгой Павловой, «власти вводят в Белгородской области чрезвычайное положение» со 2 апреля сроком на 60 дней. В облдуме заявили, что этот «документ» не имеет под собой никаких оснований, поскольку заксобрание просто не имеет полномочий на установление режима ЧП.

«Постановления думы принимаются только на её заседании, 1 апреля (именно этим числом датирован псевдодокумент) заседание не проводилось. Это абсолютный фейк, к тому же — топорно сделанный. Призываем всех ориентироваться исключительно на официальную информацию, которая размещается в соцсетях и на сайте областной думы и в других официальных источниках и не поддаваться на провокации сомнительных информресурсов», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники 30 марта пугали белгородцев масштабной эвакуацией, а 31 марта — «воздушной тревогой.

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородцам разослали лжесообщения о «воздушной тревоге»