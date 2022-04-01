Провокаторы объявили «режим ЧП» от имени Белгородской облдумы
Белгород, 1 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Неизвестные рассылают по социальным сетям от имени Белгородской областной думы постановление о «введении в регионе чрезвычайного положения», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе заксобрания.
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В новой фальшивке, подписанной якобы спикером Ольгой Павловой, «власти вводят в Белгородской области чрезвычайное положение» со 2 апреля сроком на 60 дней. В облдуме заявили, что этот «документ» не имеет под собой никаких оснований, поскольку заксобрание просто не имеет полномочий на установление режима ЧП.
Как сообщало ИА REGNUM, мошенники 30 марта пугали белгородцев масштабной эвакуацией, а 31 марта — «воздушной тревогой.