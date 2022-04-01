Манчестер, Великобритания, 1 апреля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с португальским полузащитником Бруну Фернандешом. Об этом 1 апреля сообщается на сайте клуба.

Www.sporting.pt Бруну Фернандеш

Отмечается, что стороны подписали новое соглашение, которое рассчитано до лета 2026 года.

В 2020 году Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» за €63 млн. В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) он сыграл в 27 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач.