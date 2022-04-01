Москва, , 15:33 — REGNUM Город Волноваха будет обеспечен энергоснабжением уже в апреле 2022 года. Об этом 1 апреля сообщили в Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сейчас в населённом пункте, освобождённом от украинских националистов, проводятся аварийно-восстановительные работы. Подготовлено два трансформатора, они позволят возобновить энергоснабжение города и железнодорожного узла.

Штаб территориальной обороны ДНР опубликовал видеоролик о проводимых работах.