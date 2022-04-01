Луганск, , 15:33 — REGNUM В ходе боевых действий около поселка Нижнее в Луганской Народной Республики (ЛНР) киевские боевики отступили прямо в населенный пункт для того, чтобы прикрываться мирными жителями. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) ЛНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметили в НМ ЛНР, в районе поселка Нижнее войска ЛНР ведут бои за овладение стратегической переправой через реку Северной Донец.

«Сложности вызывает то, что ВСУ отступили в сам населенный пункт и заняли оборону прямо в жилых домах», — отметили в Народной милиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Донецк оказался вновь обстрелян украинскими боевиками из «Града».

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