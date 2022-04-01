Нью-Дели, 1 апреля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на Украине и в Афганистане обсудили главы МИД Индии и России Субраманьям Джайшанкар и Сергей Лавров 1 апреля в Нью-Дели. Об этом информирует индийский МИД.

МИД России Субраманьям Джайшанкар в ходе совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым. 9 июля 2021 года, Москва

Министры оценили общее состояние сотрудничества, говорится в сообщении на сайте ведомства. Они рассмотрели последствия недавних событий для торгово-экономических отношений, при этом Джайшанкар подчеркнул особую озабоченность Индии — развивающейся страны — из-за глобальной волатильности в различных областях.

«Для обеих стран важно, чтобы их экономические, технологические связи и контакты между людьми оставались стабильными и предсказуемыми», — подчеркнули в индийском МИД.

Российский и индийский министры обсудили события, затрагивающие Украину. Лавров изложил точку зрения России, в том числе — на идущие с Киевом переговоры. Его индийский коллега подчеркнул важность прекращения насилия и военных действий. Джайшанкар призвал решать разногласия и споры на основе диалога и дипломатии, уважения международного права.

Также министры обсудили ситуацию в Афганистане.

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