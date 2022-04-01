Москва, 1 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Для российской экономики наиболее негативно не сокращение золотовалютных резервов Центробанка, а их блокировка, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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«Как разъяснил Банк России, основными факторами сокращения международных резервов на $38 млрд с 18 февраля по 25 марта стали валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная переоценка активов.

Недельные данные показывают, что основное сокращение резервов пришлось на первые две недели — с 18 февраля по 4 марта.

В этот период (начало спецоперации на Украине, несколько раундов санкций, в том числе ограничившие внешние расчеты через крупные банки, обвал курса рубля и набег вкладчиков на банки) ЦБ РФ начал валютные интервенции и поддержку валютной позиции банков, что и привело к сокращению резервов.

В конце февраля западные страны заблокировали международные резервы ЦБ РФ в основных мировых валютах, что существенно ограничило возможности проведения валютных интервенций для стабилизации финансовых рынков, вследствие чего Центробанк был вынужден резко повысить ключевую ставку и поэтапно ввести капитальные ограничения, существенно ограничившие отток валюты.

Результатом стала стабилизация, а затем — и неожиданно быстрое укрепление курса рубля. Динамика резервов с 4 марта фактически тоже стабилизировалась, что, по-видимому, позволило ЦБ РФ возобновить публикацию текущих данных по международным резервам раньше, чем он предполагал в начале марта (тогда было сказано, что публикация приостановлена на три месяца).

Для экономики страны наиболее негативно не сокращение резервов ЦБ, а их блокировка, затронувшая, по словам Антонова Силуанова , активы примерно на $300 млрд», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ заявил о сокращении международных резервов России почти на $40 млрд.

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