Страсбург, Франция, , 15:31 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал коллективную жалобу на правительство Грузии в связи со срывом гей-парада в июле 2021 года. Об этом 1 апреля сообщает неправительственная ЛГБТ-организация Tbilisi Pride

ЕСПЧ Espch.ru

«Заявители просят ЕСПЧ признать нарушение статьи 14 в совокупности со статьями 3 и 11 Европейской конвенции о правах человека — унижающее достоинство обращение и нарушение свободы собраний с дискриминационным мотивом», — говорится в сообщении.

Представители ЛГБТ-сообщества обвиняют власти Грузии в бездействии, когда противники пропаганды нетрадиционных ценностей нападали на участников акции. Также в иске требуют признать заявителей потерпевшими.

Напомним в Тбилиси 5 июля представители ЛГБТ-сообщества объявили о проведении гей-парада. Сторонники Грузинской православной церкви и другие противники пропаганды нетрадиционных ценностей вышли на акцию протеста, чтобы не допустить этого. Парад был сорван.