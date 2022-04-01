Сеул, 1 апреля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Более половины жителей Южной Кореи ожидают, что избранный президент Юн Сок Ёль будет успешно справляться с обязанностями главы государства в ближайшие пять лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Gallup Korea.

Иван Шилов, ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведенного с 29 по 30 марта среди 1000 человек, 55% респондентов считают, что избранный президент хорошо справится с государственными делами, что на 1% больше, чем неделю назад.

Противоположного мнения придерживаются 41% опрошенных. Ещё 6,1% воздержались от ответа.

Между тем уровень поддержки действующего президента Мун Чжэ Ина составил 42%, что на 2% меньше, чем неделю назад. Не одобряют действия главы государства 49%, что на 2% меньше по сравнению с прошлой неделей.