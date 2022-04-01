Москва, 1 апреля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Отношения России и Китая могут стать сродни неравному браку. Об этом 1 апреля заявил востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, соотношение китайской и российской экономик говорит о том, что КНР является главенствующей стороной. Поэтому в отношениях между странами нужно руководствоваться здоровым прагматизмом.

«Россия и Китай заинтересованы друг в друге, как в крепком тыле. Но надо понимать, что отношения между нашими странами — это неравный брак. Китай сегодня — это кайзеровская Германия эпохи 1913−1914 годов, а Россия нечто среднее между Австро-Венгерской или Османской империей. Вот как в Первую мировую складывались отношения между центральными державами, примерно так могут сложиться отношения между Россией и Китаем. Надо понимать, что Китай — это 17% от мирового ВВП, а Россия — 3%. Россия должна прагматично выстраивать отношения с Китаем, но так, чтобы не задохнуться в объятиях Китая», — сказал Котков.