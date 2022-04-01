Бишкек, , 15:28 — REGNUM Граждане Киргизии теперь имеют возможность получить электронную подпись бесплатно. Об этом сообщает Министерство цифрового развития республики 31 марта.

В ведомстве отмечают, что если в начале внедрения электронная подпись была на платной основе и выдавалась только в нескольких столичных центрах обслуживания населения, то теперь её можно оформить в любом ЦОНе на всей территории республики и стать частью цифрового общества, получая электронные госуслуги в онлайн-режиме.

На сегодняшний день число владельцев цифровой подписи в Киргизии заметно выросло и составляет около 70 тысяч человек, среди которых насчитывается почти 37,4 тысячи юридических лиц и 32,3 тысячи физических.

Напомним, что использование электронной подписи позволяет идентифицировать получателей услуг, защищать передаваемую в онлайн режиме информацию, подтверждать подлинность документов и полноценно пользоваться электронными услугами государственных органов.