Джакарта, , 15:28 — REGNUM Малайзия и Индонезия договорились не конкурировать друг с другом в ценах на пальмовое масло, сообщает CNN Indonesia.

Пальмовое масло Lola.vn

«Мы согласны с тем, что цена на пальмовое масло должна определяться сторонами совместно с Индонезией и Малайзией, а не конкурировать в ценообразовании», — заявил премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб во время визита в Джакарту.

По его словам, этот шаг необходимо сделать, учитывая, что страны являются крупнейшими экспортерами пальмового масла.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2930 носителей коронавируса.

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