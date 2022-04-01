Берлин, , 15:27 — REGNUM Французский люксовый бренд Chanel прокомментировал новость о запрете продаж своих товаров гражданам России. Об этом 1 апреля пишет Super в своём телеграм-канале.

Бижутерия Chanel Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представители европейских бутиков Chanel опровергли заявления о том, что покупатели из РФ должны подписывать документы, подтверждая, что они отказываются носить вещи бренда в своей стране. «Не беспокойтесь. У нас нет никакого национализма. Мы подобное не практикуем», — рассказал менеджер магазина в Берлине.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в одном из торговых центров в Дубае (ОАЭ) россиянку заставили подписать отказ о том, что она русская. В документе также якобы было прописано, что покупателям из РФ запрещают носить вещи бренда на территории их родной страны.

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