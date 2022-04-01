Кимры, Тверская область, , 15:26 — REGNUM Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины при разгрузке бетонных труб в Тверской области, сообщили 1 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Как предварительно установлено, 26-летний мужчина погиб в ходе проведения погрузочно-разгрузочных работ бетонных труб на территории у строительного рынка в Кимрах 31 марта.

По факту ЧП начата доследственная проверка. В настоящее время следователи опросили очевидцев происшествия, назначена медицинская судебная экспертиза.