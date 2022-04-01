Тбилиси, , 15:23 — REGNUM Освобождение из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили только усугубит ситуацию в регионе. Об этом 1 апреля заявил в эфире «Общественного телевидения» председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он отметил, что целью бывшего президента и его партии «Единое национальное движение» (ЕНД) якобы является ухудшение ситуации в Грузии и на Украине.

«Это обычная партия войны. Если Саакашвили выпустить на свободу, они удвоят усилия для ведения кампании войны и устроят дополнительные провокации в стране. Естественно, мы не позволим им этого. Мы должны защитить от дополнительных угроз как Грузию, так и Украину», — сказал Кобахидзе.

Лидер «Мечты» отметил, что такая ситуация служит дополнительным стимулом, чтобы не выпускать экс-президента из тюрмы.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что стране не будет вводить антироссийские санкции. Он отметил, что Россию и Грузию связывает множество экономических связей, разрыв которых прежде всего навредит грузинской стороне. В ЕНД выступили с резкой критикой такой позиции и требуют от властей жёстких мер против России.