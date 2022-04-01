Латвия, 10 августа, 2010, 15:42 — ИА Регнум. Латвийская газета Latvijas avize публикует интервью с Валдисом Блузма, профессором, доктором истории, который баллотируется в Сейм по Земгальскому округу от " Центра согласия ". Приводим его текст полностью:

Вы историк. Преподаете историю студентам?

В 90-х годах я начал специализироваться в праве, но с историческим наклоном. По сути своей я преподаю историю права. Сейчас моим основным местом работы является высшая школа бизнеса "Turība", но одновременно я преподаю и в других ВУЗах.

Вы являетесь членом "Центра согласия" и кандидатом в депутаты в 10-й Сейм, то есть человеком, который лучше всех должен знать позицию партии в исторических вопросах. Лидеры ЦС высказываются довольно туманно, особенно когда им задают конкретный вопрос: была ли Латвия оккупирована? А как же иначе, если выдвинутая партией кандидат на пост министра финансов Евгения Зайцева абсолютно четко сказала, что оккупации не было, а в 1940 году в Латвии прошли свободные и честные выборы.

Люди, которые не имели дела с международным правом неизвестно почему очень переживают по поводу этого определения "оккупация", но это абсолютно конкретный термин с конкретным смыслом. Я в высшей школе даю студентам тест, в котором есть вопрос: каким термином обозначается принудительное присоединение территории одной страны к другой стране. Студенты часто отмечают термин "оккупация", хотя в данном случае правильным ответом будет "аннексия". Оккупация это состояние, когда одно государство проводит свою власть на территории другого государства, не включая его в свой состав. Среди студентов зачастую не хватает этого понимания. У оккупации есть множество подвидов - военная оккупация, гарантийная оккупация, имперская оккупация. Что касается Латвии, многие мои коллеги, например Марий Лейниекс считают, что речь может идти о военной оккупации, был Масленкинский инцидент, то есть военные действия со всеми их последствиями. Я же считаю, что принимая во внимание текст ультиматума Латвии от 16 июня можно говорить о гарантийной оккупации. Выли введены военные силы якобы в рамках выполнения межгосударственного договора о взаимопомощи от 1939 года. Такие случаи известны, например, во время Второй мировой войны в Иране, когда его оккупировали СССР и Великобритания, чтобы не допустить вхождения туда немецкий войск. Однако в Латвии в 1940 году за оккупацией последовала инкорпорация и аннексия. В связи с этим можно сделать вывод, что это все же была не гарантийная оккупация, что у нее были другие, более далеко идущие цели. Юридически после 5 августа 1940 года, когда Латвия была "принята" в СССР, создалось положение, что Латвия de iure была оккупирована, а de facto аннексирована. Но есть одна проблема, которую не очень обсуждают. 4 мая 1990 года Верховный совет Латвийской ССР принял историческую декларацию о восстановлении независимости, но ВС как учреждение был создан уже после аннексии. Был возможен другой, юридический путь, когда соответствующую декларацию принимает Гражданский конгресс. С юридической точки зрения это было бы более корректным выходом из состояния оккупации. Но с прагматической точки зрения выгоднее был парламентский путь, так как было понятно, что СССР скорее признает Верховный совет ЛССР как представителя власти, а не Гражданский конгресс. Поэтому у России есть возможность продвигать свою концепцию.

Но главное ведь не позиция России, а то, как этот вопрос рассматривается во внутренней политике Латвии. Совпадают ли взгляды "Центра согласия" с Вашими взглядами?

В интервью Latvijas Avize Борис Цилевич признал, что Латвия была оккупирована с 17 июня до момента, как она была принята в состав Советского союза и что к этому событию относится термин аннексия. Вы упомянули Зайцеву, которая говорит иначе. В этом плане у "Центра согласия" либеральный подход - по вопросам, которые строго не оговорены в партийных документах, можно высказываться свободно.

Так кто же в конце концов высказывает партийное мнение?

Вопрос не только о кандидатах, но и об избирателях. Нашим историкам следует очень серьезно поработать с русскоязычной аудиторией. 5 мая этого года я принимал участие в конференции, посвященной именно вопросам Второй мировой войны, в которой принимали участие и многие московские историки, например Александров и Дюков. Но в зале были и русские люди, которые оспаривали высказаваемое ими понимание российской истории. Так что возможности есть. И мое сообщение в целом было принято весьма позитивно. Я думаю, что понемногу произойдет сближение взглядов русских и латышей. Например, молодежь "Согласия" приглашала меня на дискуссию о латышских легионерах. Когда я им рассказал, что "добровольный легион" таковым являлся только по названию, но не по содержанию, что добавка "СС" была нужна для того, чтобы обойти Гаагскую конвенцию и иметь возможность привлечь к военным действиям жителей оккупированных территорий, я увидел, что их понимание тех событий стало более глубоким и их неприятие событий 16 марта уменьшилось.

Вы же не думаете, что Россия когда-нибудь возместит Латвии убытки, понесенные в период оккупации?

В юриспруденции есть определение "международная правовая ответственность", которая включает в себя как политическую, так и материальную ответственность. Думаю, что Россию может больше волновать именно аспект материальной ответственности и то, что подобные претензии могут появиться со стороны других стран.

В последнее время наиболее острая реакция России и отдельных политических кругов Латвии была связана с решением Европейского суда по правам человека по делу Кононова. Какие выводы с точки зрения международного права можно сделать из этого решения?

Дело Кононова интересно тем, что было два решения Европейского суда по правам человека - сначала в пользу Кононова, а затем - Латвии. Что меня радует. Впервые был признана ответственность и военнослужащих антигитлеровской коалиции за военные преступления. На Нюрнбергском процессе судили только представителей страны-агрессора. Это решение и в дальнейшем будет привлекать внимание, так как в случае вооруженного конфликта и страна, ставшая жертвой агрессора, должна воевать цивилизованно, и не допускать военных преступлений. Это открывает возможность иначе взглянуть и на другие эпизоды, например высылку немецкого гражданского населения из Восточной Пруссии и Померании на заключительном этапе войны, бомбардировку Дрездена, сброс ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки. Насколько эти действия смогут быть оправданы с точки зрения достижения военных целей.

Ваш коллега по списку депутатов от "ЦС" Николай Кабанов в последнее время ведет себя осознанно провокационно. Говоря о ценах на газ он указывает, что в России эти вопросы решаются "не на экономических основаниях", что вполне может соответствовать истине. Но не приемлемо его предложение, что в обмен на цены на газ нам следует учесть пожелания России в вопросах гражданства, языка и других. Как партия, которая выступает за согласие, может просить у латышей таких уступок?

Это личное мнение Кабанова и допущения, ибо в предвыборной программе ЦС ничего подобного нет.

Допущения Кабанова, вы говорите?

То, как он это понимает и хочет порекомендовать, но это не позиция партии..."