Москва, 1 апреля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Видеозапись действий подразделений военной полиции Вооруженных сил (ВС) России по сопровождению российских военных колонн в ходе специальной военной операции по денацификации Украины обнародовало 1 апреля Минобороны (МО) РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

«Военные полицейские ВС РФ поддерживают порядок в освобожденных от ВСУ и националистических батальонов населенных пунктах, несут службу на блокпостах, осуществляют контроль за движением на автотрассах, сопровождают военные автоколонны», — говорится в описании к видео.

Также на выложенных кадрах запечатлено, как российская военная полиция сопровождает гуманитарные грузы в освобождённые от киевских боевиков населённые пункты Украины и ведет охрану в ходе раздачи гуманитарной помощи мирному населению.

Кроме того, в одном из роликов один из полицейских рассказал о задачах российской военной полиции по охране колонн ВС РФ в ходе спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Мариуполе осталось три основных очага сопротивления.