Вашингтон, , 15:42 — REGNUM За последние два десятилетия китайские компании инвестировали в экономику Латинской Америки более 130 миллиардов долларов, заявил латиноамериканский представитель агентства США по международному развитию. Об этом сообщает новостное агентство Andida.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, в период с 2005 по 2022 год Китайский банк развития и экспортно-импортный банк Китая предоставили региону кредиты на сумму около 140 миллиардов долларов. Основные объёмы помощи и инвестиций были направлены в экономику Бразилии и Перу. Основная часть инвестиций Китая направлена на разработки в области энергетики, добывающей отрасли и инфраструктуры.

Тем не менее, в Штатах уверены, что роль Китая в Латинской Америке является одной из наиболее важных проблем для США, заявил помощник госсекретаря США по Южной Америке. Он также подчеркнул, что политика Вашингтона в отношениях между Китаем и Латинской Америке заключается не в «строительстве стен» и навязывании выбора, а в попытках доказать, что США является лучшим партнёром, чем Пекин.

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