Москва, 1 апреля 2022, 15:21 — REGNUM Семьи с детьми — самая уязвимая часть населения в условиях санкций и, соответственно, нестабильного состояния экономики, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Как сообщало, президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.
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