Москва, 1 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Семьи с детьми — самая уязвимая часть населения в условиях санкций и, соответственно, нестабильного состояния экономики, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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«За чертой бедности чаще оказываются граждане, имеющие детей и нуждающиеся в дополнительной материальной помощи.

И сейчас, в условиях роста инфляции, даже такая небольшая помощь поддержит те семьи, где среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума.

Сейчас технически есть возможность производить выплаты беззаявительным порядком, что не требует лишней траты времени и бумаг», — пояснила эксперт.

Как сообщало, президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

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