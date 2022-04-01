Подгорица, 1 апреля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Аэропорты Черногории попытаются компенсировать нехватку рейсов с Украины и из России, открыв новые маршруты, в т.ч. прямую линии с Саудовской Аравией, чья бюджетная авиакомпания Flynas вскоре должна начать летать три раза в неделю в Подгорицу и Тиват. Об этом сообщил исполнительный директор аэропорта Черногории Горан Яндреоски, сообщает RTCG.

(сс) Falcon® Photography Самолет

Яндреоски также объявил об официальных переговорах в Амстердаме, чтобы напрямую связать Нидерланды с Черногорией.

«Аэропорты Черногории добились на 50 процентов лучших результатов в области авиации общего назначения (малый бизнес или частные самолеты) по сравнению с 2019 годом», — сказал Яндреоски.