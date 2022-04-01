Белгород, , 15:17 — REGNUM Громкий хлопок услышали жители Белгорода и пригородов 1 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Белгородской области Https://belregion.ru/

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В правительстве области заявили, что официального подтверждения о попадании снаряда в селе Никольское, выпущенного со стороны Украины, нет. Ранее об этом сообщил ТАСС.

«Что это было — мы не знаем, слышен был хлопок, и всё. Был ли это снаряд, или было это ещё что-то — мы не знаем», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

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