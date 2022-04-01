Донецк, , 15:15 — REGNUM Донецк оказался вновь обстрелян украинскими силовиками из «Града». Об этом 1 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

РЗСО Град ©.artstepvision.ca

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В 14:45 с украинских позиций в Новомихайловке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Всего выпущено десять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли из миномёта два населённых пункта Донецкой Народной Республики.