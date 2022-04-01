Чебоксары, , 15:15 — REGNUM Три учреждения дополнительного образования столицы Чувашии получили гранты президентского фонда культурных инициатив. На реализацию проектов каждому из них выделят несколько миллионов рублей, сообщает в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин. Итоги конкурса представил в Москве первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

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Из чебоксарских проектов победу в конкурсе одержали две школы искусств и одна художественная школа. Наибольший размер грантовых средств получит школа искусств № 2 на реализацию проекта «Инновационная образовательная площадка современного архитектурного творчества «Digital-Архитектор». Размер грантовой поддержки составит 2 996 188 рублей. На эти средства планируется создать креативный кластер для учеников, интересующихся архитектурой.

Художественная школа № 6 имени Акцыновых выиграла с проектом «Digital Art 2.0 — инновационная образовательная площадка цифрового изобразительного искусства в г. Чебоксары». На реализацию проекта направят 2 877 660 рублей. Цель инициативы — создать условия для повышения квалификации преподавателей, обучения воспитанников художественных школ города, а также детей-инвалидов.

Школа искусств № 1 реализует проект «Кластер русского народного творчества — фолк-школа». Авторы отмечают, что реализация идеи позволит создать условия для развития школьников средних и старших классов, заинтересованных в раскрытии своего творческого потенциала в сфере современного русского народного творчества. Из президентского фонда культурных инициатив на это направят 2 295 657 рублей.

«Проекты начнут реализовываться летом 2022 года и завершатся в мае-июне 2023 года», — написал Денис Спирин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, представляя итоги первого грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив 2022 года, заявил, что в России огромнее количество деятелей культуры, для кого страна и народ важнее любых контрактов.

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