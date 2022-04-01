Тюмень, , 15:14 — REGNUM В Тюменскую область придёт резкое потепление до + 15 °C. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Почки на деревьях распустились Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В субботу, 2 апреля, ночью ожидается — 3… — 8 °C, днём — 2…+ 3 °C. Осадки в виде мокрого снега, ветер северо-восточный 7−12 м/с.

В воскресенье, 3 апреля наступит долгожданное тепло. Ночью — 0… — 5 °C, днём + 5…+ 10 °C. Вероятен мокрый снег, ветер юго-восточный 6−11 м/с.

В понедельник, 4 апреля ночью прогнозируют плюсовую температуру до + 5 °C, днём +10…+ 15 °C. Местами дождь, ветер южный 6−11 м/с.