Аксайский район, Ростовская область, 1 апреля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Ростовской области ведётся строительство водопровода в левобережной зоне Аксайского района, которое позволит обеспечить водой более 45 тыс. селян. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Дона Сергей Сизиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Проект предполагает строительство хозяйственно-питьевого водопровода протяженностью около 53 километров и пяти насосных станций. Это позволит обеспечить централизованным водоснабжением жителей Верхнеподпольненского, Ленинского, Истоминского, Ольгинского сельских поселений.

Реализация проекта должна завершиться в 2024 году.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в течение 2022 года на строительство и ремонт объектов водоснабжения направят 2,2 млрд рублей. Запланированы работы на 12 объектах.