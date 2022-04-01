Саратов, , 15:29 — REGNUM В отношении главы одного из муниципальных районов Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации»). Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

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В 2021 году подозреваемый в рамках реализации нацпроекта, направленного на благоустройство территории, принял решение о перепроектировании объекта капитального строительства без проведения госэкспертизы. Глава муниципалитета осознавал, что его действия повлекут дополнительные затраты из местного бюджета. В нарушение конкурсной процедуры, скрыв от депутатов истинные цели расходов, злоумышленник нашел дополнительные бюджетные деньги в размере более 4 млн рублей в качестве расходов на муниципальную программу. В дальнейшем средства были освоены в рамках нацпроекта, вопреки их целевому назначению. Подозреваемый своими действиями привел к необоснованному удорожанию стоимости выполненных работ, тем самым причинил ущерб бюджету муниципального образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области заместителя главы администрации одного из муниципальных районов подозревают в получении взятки в крупном размере.

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