Исламабад, , 15:13 — REGNUM Письмо с угрозами в свой адрес получил от Соединенных Штатов премьер-министр Пакистана Имран Хан. Его заявление по этому поводу 1 апреля приводит русская служба Гостелерадио Ирана в своем телеграм-канале.

Имран Хан (сс) Jawad Zakariya

«Письмо с угрозами в мой адрес было из США, но я не уйду в отставку. Я заявляю народу Пакистана, что письмо представляло собой угрозу против меня со стороны Соединенных Штатов», — заявил по этому поводу глава пакистанского правительства.

Также Хан отметил, что считает, что США добиваются его отставки из-за того, что он не согласен с созданием американской военной базы в Пакистане и добавил, что будет играть до конца и дождется итогов голосования в пакистанском парламенте, которые станут известны 3 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее органы безопасности Пакистана раскрыли заговор и предотвратили покушение на премьер-министра страны Имрана Хана.