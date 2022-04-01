Москва, 1 апреля 2022, 15:13 — REGNUM Банк России планировал удержать курс рубля за счет интервенций на валютном рынке, валютного рефинансирования и валютной переоценки активов и ему это удалось, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка РФ, объём международных резервов России по состоянию на 25 марта составил $604,4 млрд.
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