Лос-Анджелес, США, , 16:23 — REGNUM Американская группа Red Hot Chili Peppers удостоилась именной звезды на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе (США). Информацию об этом появилась на странице коллектива в Twitter 1 апреля.

Red Hot Chili Peppers Скриншот с YouTube

Известно, что на церемонии открытия, которая прошла 31 марта 2022 года, присутствовали сами участники коллектива. Также музыканты отметили, что получение собственной звезды на «Аллее славы» является знаковым достижением для них, поскольку они гуляли по ней, когда были никому неизвестными артистами.

Ранее Red Hot Chili Peppers представили свой новый студийный альбом Unlimited Love. 17-трековая пластинка стала первым полноценным релизом для коллектива с 2016 года.

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