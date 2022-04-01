Уфа, 1 апреля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в изнасиловании женщины и разбое, совершенных более 20 лет назад в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Zakonrf.info За решеткой

По версии следствия, ночью в январе 2002 года неизвестный на центральной улице города г. Нефтекамск изнасиловал женщину, а после скрылся.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя, изнасилования, совершения насильственных действий сексуального характера.

Производство по этому делу было приостановлено поскольку не было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления.

«Сверка с базой данных МВД, проведенная в период отбывания злоумышленником наказания в исправительной колонии за другое преступление, выявила совпадение его ДНК с оставленными на месте преступления биологическими материалами», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в феврале текущего года подозреваемый житель Янаульского района был задержан полицейскими в г. Москве. Свою вину он признал частично.

Материалы дела переданы в Нефтекамский городской суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Уфы заподозрили в нападениях на женщин.