Донецк, 1 апреля 2022, 15:10 — REGNUM В Мариуполе осталось три основных очага сопротивления, заявил 1 апреля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он добавил, что силы ДНР контролируют примерно треть территории города Марьинка, продвижение на этом направлении идет тяжело, потому что город хорошо укреплен.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал националистов, засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сложить оружие и сдаться.
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