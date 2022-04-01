Подгорица, 1 апреля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Дефицит бюджета Черногории за январь и февраль 2022 года ниже запланированного на 55,1 процента, или 66,8 миллиона евро, и составил 54,4 миллиона, говорится в сообщении министерства финансов страны.

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Тенденция хорошего сбора доходов с 2021 года продолжилась и в 2022 году, отмечают в министерстве.

Доходы бюджета за январь и февраль текущего года составили 232 млн евро или 4,4 процента от расчетного ВВП и выше на 37,7 миллиона евро или 19,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года при запланированном увеличении на 15,7 миллиона евро или 7,3 процента.