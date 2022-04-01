Москва, , 15:10 — REGNUM Украинские власти пытаются политизировать гуманитарные вопросы и не намерены заботиться о мирном населении. Об этом 1 апреля постоянный представитель МИД России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Александр Лукашевич Mid.ru

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Он рассказал, что российской стороне поступило от украинских граждан 2,7 млн обращений с просьбой об эвакуации. Россия 26 раз предоставляла гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения, в том числе иностранных граждан. При этом Украина категорически отказывает в возможности своим гражданами эвакуации в Россию.

«Всё это говорит только об одном: несмотря на сложную военную обстановку, в Киеве сознательно продолжают политизировать гуманитарные вопросы и не намерены проявлять реальную заботу о мирном населении», — приводят в МИД РФ заявление Лукашевича.