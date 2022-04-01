Москва, 1 апреля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы намерены настаивать на массовых отставках чиновников-предателей, которые не поддержали специальную операцию на Украине и ЛНР и ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Государственная дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

На примере оперной певицы Анны Нетребко он обратил внимание на деятелей искусства, которые не просто уехали из России за границу переждать, но и обливают оттуда страну грязью.

«Иначе как предательством это не назовёшь. Голос есть, а совести нет», — констатировал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин предлагал предателям отказаться от государственных грантов и от должностей в бюджетных учреждениях.