Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Всем стало понятно, что санкции введённые в отношении России странами Запада, не работают, и Грузия тем более не сможет тут оказать влияние. Об этом 1 апреля заявил в эфире «Общественного телевидения» председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Введённые Грузией санкции не смогут сыграть никакую роль, — сказал политик. — Санкции не работают, и это признают абсолютно все. Если даже не будем признавать — то это факт и реальность».

Он отметил, что правительство сосредоточено на том, чтобы избежать провокаций и не допустить своими действиями вреда согражданам. Политик также раскритиковал требование лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) предпринять жёсткие меры против России.

Кобахидзе указал на то, что партия ЕНД уже занималась внешней политикой, когда была у власти, и в 2008 году это привело к «катастрофе». Он заявил, что теперь эта партия не имеет права учить «Мечту» внешней политике.

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