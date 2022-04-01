Архангельск, 1 апреля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Архангельской области увеличат расходы на питание школьников из-за растущих цен на продовольствие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Цыбульский.

Zhazh.ru Школьная столовая

«Приняли решение увеличить расходы областного бюджета на питание учеников 1−4 классов, чтобы не допустить снижения качества питания детей. С 1 апреля стоимость обеда на одного ребенка будет составлять не 78, а 83 рубля в день», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее архангельский губернатор поручил увеличить поставки местного продовольствия в бюджетные организации.