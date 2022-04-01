Джакарта, , 15:07 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2930 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 1 апреля в Индонезии выявили 6 015 748 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки коронавирусом в стране переболели 9036 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 759 838 человек.

В период с 31 марта по 1 апреля от COVID-19 в Индонезии умерли 75 человек. Всего эпидемия унесла жизни 155 164 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская певица и актриса Моди Аюнда была назначена официальным представителем правительства Индонезии во время председательства страны в G20.

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