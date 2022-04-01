Владимир, 1 апреля 2022, 15:07 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 29 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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1 апреля выявлено 139 новых случая заражения коронавирусом — на семь больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 147 тыс. 460 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 136 тыс. 273 пациента, в том числе 2063 — за последние сутки.
За весь период скончались 3360 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев.