Владимир, , 15:07 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 29 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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1 апреля выявлено 139 новых случая заражения коронавирусом — на семь больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 147 тыс. 460 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 136 тыс. 273 пациента, в том числе 2063 — за последние сутки.

За весь период скончались 3360 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев.