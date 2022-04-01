Подгорица, , 15:06 — REGNUM Правительство Черногории на заседании приняло отчет о государственном долге Черногории на 31 декабря 2021 года. Общий государственный долг (без учета депозитов) составил 4,09002 млрд евро, или 83,27 процента ВВП, сообщает RTCG.

Евро

«Суммарный государственный долг, включая депозиты, на конец 2021 года составил 3,625 миллиарда евро или 73,81 процента ВВП. Внешний долг составил 3,6885 миллиарда евро, или 75,10 процента ВВП, а внутренний долг составил 401,54 миллиона евро, или 8,18 процента ВВП», — говорится в сообщении правительства.

По сравнению с концом 2020 года произошло сокращение государственного долга на общую сумму 240,81 млн евро, что является результатом сокращения внешнего долга на 146,79 млн евро и сокращения внутреннего долга на 94,02 млн евро.

«Сокращение внешнего долга произошло в первую очередь за счет погашения долга на базе выпущенных в 2016 году еврооблигаций на сумму 227,45 млн евро, а также других кредитных договоренностей, заключенных с иностранными кредиторами. Внутренний долг сократился в основном за счет погашения казначейских векселей на сумму 41,70 млн евро и основного долга на основе краткосрочных и долгосрочных кредитов на сумму около 43,61 млн евро», — говорится в сообщении правительства.