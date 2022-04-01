Москва, , 15:05 — REGNUM То, что Банк России ввел и сохранил запрет на перевод денежных средств нерезидентами стран, поддерживающих санкции в отношении РФ, является вполне логичной мерой, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мера призвана симметрично ограничить движение денежных средств с этими странами.

Ограничение на переводы физических лиц в другие страны также связаны с введенными ограничениями в отношении России и заморозкой средств Центробанка.

Но в последнем случае это является не симметричной мерой, а призвано не создавать резкого движения капитала, так как в текущих условиях поступление средств в Россию ограничено.

Смягчение ограничений на переводы облегчит денежные транзакции для всех российских граждан, которые переводят средства в другие государства, например, для трудовых мигрантов из дружественных стран», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о смягчении ограничения на переводы денежных средств за рубеж для физлиц принял Банк России.

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