Дубай, ОАЭ, , 15:05 — REGNUM Французский бренд Chanel, продающий одежду и предметы роскоши, заставляет покупателей из России подписывать отказ о том, что они будут носить их вещи на территории РФ. Об этом 1 апреля в своём телеграм-канале рассказала продюсер Яна Рудковская.

Бижутерия Chanel Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рудковская поделилась историей своей подписчицы с ником lisalitvin. Девушка рассказала, что в одном из торговых центров в Дубае (ОАЭ) она не смогла приобрести продукцию бренда Chanel. Продавцы якобы заставляли её подписать бумаги о том, что она «не живёт в России», а также обязуется «не носить» их вещи на территории РФ.

Добавим, что сам бренд Chanel пока никак не прокомментировал данную ситуацию. Компания заявила о своём уходе с российского рынка ещё 4 марта 2022 года.

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