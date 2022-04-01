Москва, 1 апреля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о ходе военной спецоперации на Украине. Лидеры провели телефонный разговор, сообщает 1 апреля пресс-служба Кремля.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

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Беседа президентов состоялась в связи с Днём единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля. Путин и Лукашенко обменялись тёплыми поздравлениями, после чего обсудили ряд актуальных вопросов. Путин рассказал о ходе спецоперации и дал оценку переговорам представителей Москвы и Киева.

«Александром Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Лидеры условились о дальнейших контактах.

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