Донецк, 1 апреля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли из миномёта два населённых пункта Донецкой Народной Республики. Об этом 1 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

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В 10:20 был открыт огонь с украинских позиций в населённом пункте Новолуганское. В сторону Доломитного выпущено десять мин калибром 82 мм.

В 10:30 из Троицкого обстреляли Михайловку. По населённому пункту выпустили десять мин калибром 120 мм.