Париж, 1 апреля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Европейские гуманитарные организации обеспокоены тем, что наплыв беженцев с Украины в ЕС подстегнул европейский криминальный мир и начали расцветать проституция, а также торговля органами и детьми. Об этом 1 апреля сообщает французская радиостанция Radio classiquе.

Republica Криминальная личность

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Как отметила менеджер по миграции организации Amnesty International France Манон Филлонно, то, что передвижения прибывших через Польшу украинских беженцев в ЕС не отслеживаются, является проблемой.

«Отсутствие систем государственной регистрации в Польше ставит этих людей под угрозу. Нужна организация, которая регистрирует беженцев, их транспортные средства и жилье, в которое они собираются поселиться», — сказала она.

Также указывается, что в условиях уязвимости беженцы с Украины легко становятся мишенями для преступных сетей, которые занимаются торговлей людьми.

Кроме того, отмечается, что в связи с этим заместитель директора Европейского отделения ЮНИСЕФ Филипп Кори призывал европейские страны улучшить защиту детей беженцев в сложившейся ситуации.

«В Европе такого передвижения населения и особенно детей не было со времен Второй мировой войны. Тем не менее, на границе всех пропускают с помощью простого паспортного контроля. Совместно с министерствами Польши, Венгрии и Румынии мы пытаемся обучить пограничников выявлению потенциальных случаев торговли детьми. К сожалению, эти гуманитарные кризисы приносят пользу сетям педофилов. Поэтому защита несовершеннолетних должна быть приоритетной задачей», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце бывшего мэра украинского города Мелитополь.