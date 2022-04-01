Донецк, , 14:59 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили новый обстрел Донецка. Об этом 1 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В 13:30 с украинских позиций в населённом пункте Новомихайловка был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Был выпущено два снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики несколько раз обстреляли территорию Донецка. После одной из атак загорелась школа.