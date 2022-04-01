Сыктывкар, , 14:58 — REGNUM В Коми весенний призыв традиционно проводиться не будет. Об этом заявил военный комиссар республики Дмитрий Федин.

Российская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В соответствии с законодательством в республике весенний призыв не проводится с 2005 года. И в этом году, несмотря на текущую геополитическую обстановку в мире, проводиться не будет», — цитирует Федина «Комиинформ».

Напомним, в рамках осеннего призыва ряды российской армии пополнили 1800 человек. В основном они проходят службу в воинских частях Северного флота — это 45% от направленных, и Западного военного округа — около 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский военный комиссар рассказал, куда направят срочников.