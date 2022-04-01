Ростов-на-Дону, 1 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Арбитражный суд города Москвы выявил сговор при утилизации медицинских отходов в Ростовской области, признав законным решение антимонопольной службы в отношении донского минздрава, ряда медицинских организаций и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» по факту нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции. Об этом ИА REGNUM сообщили в антимонопольном ведомстве 1 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что ведомстве, ряд больниц и компания по утилизации медицинских отходов заключили антиконкурентное соглашение, результатом реализации которого стало ограничение конкуренции на торгах по оказанию услуг по обращению с медицинскими отходами класса «Б». С победителем торгов заключили контракта, однако компания не соответствовала требованиям закупочной документации.

Участникам сговора грозят административные штрафы.

ИА REGNUM сообщало, что нарушение вскрылось в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и её заместителя Сергея Беседовского. Следователи полагают, что в преступный сговор чиновники вступили в сентябре 2017 года и помогли фигурирующей в деле компании выиграть в январе 2018 года тендер на сумму около 85 млн рублей.