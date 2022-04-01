Сеул, 1 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Начальник штаба военно-воздушных сил Южной Кореи Пак Ин Хо посетит США на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВВС.

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, представитель Южной Кореи посетит Штаты с 3 по 9 апреля.

В ходе семидневного визита Пак Ин Хо встретится с высокопоставленными американскими военными чиновниками, включая начальника штаба ВВС США Чарльза Брауна, командующего Стратегическим командованием США Чарльза Ричарда, с которыми обсудит укрепление двустороннего альянса, сотрудничества в области космической безопасности.

Известно, что 7 апреля южнокорейский военный посетит штат Колорадо, где примет участие во встрече командующих космическими силами 19 стран, включая Великобританию, Австралию и Канаду, а также встретится с командующим космическими силами США Джоном Рэймондом.