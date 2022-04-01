Ярославль, 1 апреля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Ярославле в центре города на здании «Центра патриотического воспитания» на Красной площади разместили баннер с буквой «Z». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баннер в поддержку войск ВС РФ

«Это момент поддержки войск Российской Федерации, находящихся сейчас на территории Украины, ЛНР и ДНР. Именно с этой целью был повешен данный баннер. Здание для ВС РФ знаковое, поскольку долгое время это был гарнизонный Дом офицеров», — рассказал исполняющий обязанности директора «Центра патриотического воспитания» Елисей Ясюченя.

Дом на улице Советской 11/19 является объектом культурного наследия федерального значения. Жители в социальных сетях обратили внимание на то, что согласно постановлению мэрии размещение информационных и рекламных баннеров на памятниках запрещено. В центре патриотического воспитания полагают, что нарушения здесь нет. Напротив, здание за свою историю не раз использовалось в подобных целях ‑ и в дореволюционной России, и в СССР.

«И исторически, и содержательно по деятельности здания сейчас размещение более чем уместно. Конструкции, которые уже вмонтированы в здание и использовались в советское время для размещения на нём плакатов. То есть никаких конструктивных изменений в здание не вносили. Соответственно, способ размещение баннера, материалы из которого он изготавливался, избирались с той целью, что максимально не вносить никаких изменений», — сказал Елисей Ясюченя.

Ранее в Ярославле буква «Z» появилась на фасадах жилых домов в виде световой проекции.